Dışişleri'nden başkonsolosu öldüren Sasunyan'ın sınır dışı edilmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Hampig Sasunyan'ın ABD'den üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğini belirterek olayı kınayan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır. Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta konsolosluğa giderken arabasında öldürülmüştü. Saldırı sonucunda zanlılardan Sasunyan, ABD'de tutuklanmıştı. Sasunyan, 1984'te Kaliforniya mahkemesi tarafından "milliyetine göre kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.

Şubat 2021'de Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi, Sasunyan'ın şartlı tahliyeden yararlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna hükmetmişti. Bunun ardından Sasunyan hakkında şartlı tahliye kararı alınmıştı.