ABD Dışişleri: Osman Kavala açıklaması Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle çelişmiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Günlük olağan basın brifinginde konuşan Price, Erdoğan'ın "Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz" sözlerinin 'not edildiğini' bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü 18 Ekim'de Osman Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu da belirtti.
Ayrıca Sözcü, Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görev süresi boyunca Türkiye'de kalacağını da söyledi.
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi nedir?
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