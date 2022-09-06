Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu Yunanistan’a yönelik yaptığı açıklamalara dün Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Çekya’dan ayrı ayrı tepkiler gelmişti.

Bugün Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz’de verdiği destek hem mükteseba hem de uluslararası hukuka aykırıdır. AB’nin Yunanistan’ı şımartan tutumu çözümsüzlüğü teşvik etmektedir. Türkiye meşru hak ve çıkarlarını korumaya devam edecektir. Çekya ve diğer bazı AB kurumlarını ülkemize dair açıklamalarının anlam ve değeri yoktur" ifadeleri yer aldı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Erdoğan'ın açıklamalarını "büyük bir endişe kaynağı" olarak nitelendirerek, "Türkiye'yi saldırgan söylemlerden kaçınmaya ve AB üye ülkelerinin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duymaya" çağırmıştı.

Yunan basınıysa Erdoğan'ın sözlerini 'provokasyon' olarak nitelendirmişti.