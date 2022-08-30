Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr yanlıları ile hükümet ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın başkenti Bağdat'ta "güvenlik durumunun bozulmaya başlaması" nedeniyle şehre seyahatten kaçınma uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."