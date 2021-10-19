Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere: Hadsiz açıklama, kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala açıklaması yapan büyükelçilerle yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, sözkonusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir" denildi.

Türkiye'nin ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal bırakılmasını istemiş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımında, Kavala'nın tutukluluğu için "Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" ifadelerine yer verilmişti.