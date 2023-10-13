Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM kararına tepki: 'Bu pervasızlığı hicapla hatırlanacak'

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını savundu.

AKPM, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması kararını kabul etti.

'AKPM'nin bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır'

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır."

Yaptırım uygulanacak

Kabul edilen bu kararla birlikte Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygulamayarak Kavala’yı serbest bırakmaması halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Eğer Türkiye, Osman Kavala’yı 1 Ocak 2024′ kadar serbest bırakmazsa Türkiye delegasyonu 2024 Kış Oturumu’na kadar AKPM’de oy kullanamayacak.

Kavala'nın tutukluluğuyla ilişkili olan polis memurları, hakim ve savcılar ve cezaevi görevlileri hakkında Avrupa ülkelerinde kovuşturma açılacak.