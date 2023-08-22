Dışişleri Bakanlığı'dan BM'nin 'Kıbrıs' açıklamasına yalanlama: 'Süreci zorlaştırmakta'

Kuzey Kıbrıs'ta inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile yaşanan gerginlik devam ederken, Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yapılan basın açıklamasını yalanlayan Bakanlık, söz konusu açıklamaya dair, "Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır" denildi.

Açıklamada, "BMBG’nin Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ve Kıbrıs’ta meselenin bir parçası haline gelmekte olduğuna işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

'BMBG iki tarafa eşit muamele sergilemekle mükelleftir'

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahale gerginliğin sebebi olmuştur. Bu hususun KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca son günlerde yapılan açıklamalarda da vurgulandığı anımsanacaktır.

BMBG, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında ortaklık devletini gasp ederek Kıbrıs sorununa sebebiyet vermelerinin kısa süre ardından, 1964 yılında Kıbrıs Adası’nda konuşlandırılmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin basın açıklamasındaki “tüm izinsiz inşaatların kaldırılmasına” yönelik çağrısının da, Ara Bölge ve Pile bölgesindeki Türk tapulu arazilerden geçen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yolunu, keza Ara Bölge’den geçen Pile-Voroklini yolunu, Pile’deki üniversite binasını ve Ara Bölge ihlali teşkil eden diğer çok sayıda inşaatı yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olan Kıbrıs Rum tarafına yönelik olduğunu varsayıyoruz.

BMBG Ada’daki iki tarafa eşit muamele sergilemekle ve tarafsız davranmakla mükelleftir. Maalesef 18 Ağustos’ta yaşanan hadise gibi gelişmeler, BMBG’nin Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ve Kıbrıs’ta meselenin bir parçası haline gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu gidişatın önüne geçilmesi ve BMBG’nin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın barışı koruma misyonlarından beklenen tarafsızlığı ortaya koymasının sağlanması BM Güvenlik Konseyi’nin görevidir." (AA)