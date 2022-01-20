Dışişleri Bakanlığı: Minsk toplantıları İstanbul’da yapılacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatik kaynaklar, son dönemde durmuş olan Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki krizde tutumunun "başından beri net" olduğunu ifade ederek, bunu, “Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek ondan sonra diyaloğu arttırmak. NATO içinde de bu pozisyonu alıyoruz. Türkiye’nin pozisyonu da şu anda çok etkili” diyerek açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Rusya işin doğrusu ilk başta arabulucu istemedi. Dün Peskov, ‘Ukrayna ikna edilsin’ diye bir açıklama yaptı. Ukrayna daha önceden de Türkiye’nin arabulucu olmasına sıcak bakıyordu. Minsk toplantıları İstanbul’da yapılacak. Daha önce katılımcılar kimse onlar katılacak. Rusya, Ukrayna, Donbass’tan temsilciler ve AGİT katılacak. Toplantının tarihi henüz kesinleşmedi. Sık sık toplanacaklar."

‘Kabil’de görüşmeler devam ediyor’

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Katar’ın Kabil’deki havalimanını işletme ve güvenliğini sağlama talebine dair ise “Kabil’de görüşmeler devam ediyor. Orada bir heyetimiz var. Güvenlik konusunda bir mutabakat var ama maliyet hesaplamalar konusunda görüşmeler devam ediyor. Dışarda Taliban içerde kim varsa o olacak. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İsrail’le görüşmeler

Diplomatik kaynaklar, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’un Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğine dair açıklamaları ise “İsrail ile bir takvim yok. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanımız ‘beklerim’ dedi, o da ‘gelmek isterim’ dedi. Aynı şekilde aşağıda diplomatik kanallar üzerinden değişik seviyelerde arkadaşlarımız görüşüyorlar” ifadeleri kullandı.

‘Suudi Arabistan’la da temaslar devam ediyor’

Suudi Arabistan’la karşılıklı ziyaretlerin olabileceğini de kaydeden diplomatik kaynaklar, “İlişkileri geliştirme konusunda adımlar atılıyor. İlişkilerin normalleşmesi anlamında Suudi Arabistan’la da temaslar devam ediyor” dedi.

Ermenistan’la normalleşme süreci

Ermenistan’la görüşme tarihini özel temsilciler arasında belirleneceğini ifade eden diplomatik kaynaklar “Görüşme yerinin Türkiye ve Ermenistan olmasını istiyoruz. Üçüncü ülkeye gerek yok” açıklamasını yaptı.

Latin Amerika turu

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı Latin Amerika ziyaretine dair, “Uruguay’da büyükelçiliğimizin resmi açılışı olacak. Daha sonra Brezilya, Ekvador, Panama ve Venezuela ziyaretleri olacak” ifadelerini kullandı.

Estonya’dan Hayrettin Bahşi’nin iadesi istendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Estonya’dan bir FETÖ mensubunun iadesini talep ettik” ifadelerini kullanmıştı. Diplomatik kaynaklar, bu ismin ise Hayrettin Bahşi olduğunu açıkladı.