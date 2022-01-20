Biden'ın Rusya açıklaması Ukrayna'yı 'şaşırttı'

Görevindeki birinci yılını doldurmasına özel basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna gerilimine dair açıklamalarda bulundu.

Biden Rusya'nın Ukrayna'yı "işgali"nin Moskova için bir "felaket" olacağı, Rusya'nın fiziki kaybının çok olacağı, uygulanacak finansal yaptırımlarla Rus bankalarının dolarla mücadeleye edemeyecekleri tehdidinde bulundu.

Putin'in tam anlamıyla savaş istemediği ancak NATO ve ABD'yi test etmek için Ukrayna'ya gireceği görüşünü savunan Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya "küçük bir saldırı" gerçekleştirme ihtimalinden söz etmesi en çok tartışılan konulardan oldu.

Biden Rusya'nın işgal yerine daha düşük bir ihlal girişiminde ne yapılacağı konusunda NATO müttefikleri arasında uyum olmadığını ifade etti. ABD Başkanı "Bu küçük bir saldırı da olabilir ve ne yapıp ne yapmayacağımız konusundaki kavgamız sona erer. Ama eğer gerçekten sınıra yığılan güçleriyle yapabileceklerini yaparlarsa, Ukrayna'yı daha fazla işgal ederlerse bu Rusya için bir felaket olur" dedi.

"Küçük bir saldırı"dan kastının ne olduğu sorulan Biden bunu "siber saldırılar" ve "Ukrayna'da Rus istihbarat yetkililerinin varlığı" diye niteledi ve kırmızı çizgilerini Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girmesi olarak açıkladı.

Biden "Ne olacağına bağlı olarak ülkelerin ne yapmak istedikleri konusunda NATO'da farklılıklar var. Eğer sınırı geçen Rus güçleri varsa bence bu her şeyi değiştirir" dedi. Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'i kastederek "NATO cephesinde hangi kapsamda tam birlik olacağımız onun ne yapacağına bağlı" diye konuştu.

'Kiev şaşkın'

CNN'e konuşan ismi açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili Biden'ın "küçük bir saldırı" sözleriyle "Putin'e Ukrayna'ya girmesi için yeşil ışık yaktığını" ileri sürdü ve Kiev'in şaşkınlık içinde olduğunu savundu. Yetkili ilk kez Washington'dan böyle bir nüansa işaret eden bir açıklama duyduklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Biden'ın basın toplantısının hemen ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de bir açıklama yaptı. Psaki açıklamasında "Başkan Biden Rusya Devlet Başkanıyla ilgili net: Eğer herhangi bir Rus askeri gücü Ukrayna sınırını geçerse bu yenilenmiş bir işgaldir, ABD ve müttefiklerimizin hızlı, ağır ve birleşik yanıtıyla karşılanacaktır" dedi.

Psaki ayrıca "Başkan Biden Rusların siber saldırı ve paramiliter taktikler dahil askeri eylemsiz kapsamlı saldırı taktikleri olduğunu da uzun tecrübelerinden biliyor. Ve bugün Rus saldırganlığının o eylemlerine kararlı, karşılıklı ve birleşik yanıt verileceğini doğruladı" diye belirtti.

Biden: Ukrayna kısa vadede NATO'ya katılmaz

Öte yandan Biden basın toplantısında Rusya'nın güvenlik garantisi tekliflerinde yer alan Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair yazılı güvence istemesi konusuna da değinerek "Her ülkenin istediği örgüte katılma hakkı var. Ancak ben kısa vadede Ukrayna'nın şartları yerine getirip, NATO'ya katılabileceğini sanmıyorum" dedi.