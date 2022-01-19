CIA Direktörü Burns ile Ukrayna lideri Zelenskiy Kiev’de görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla “bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları” görüştüğü öne sürüldü.

Sputnik’te yer alan haberde, CNN muhabiri Natasha Bertrand, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CIA Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğünü ifade etti.

‘Rusya’nın Ukrayna’ya işgalini sürdürme olasılığı görüşüldü’

Bertrand, adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözlerini aktardı:

"Direktör Burns, geçen Çarşamba Kiev’e önceden planlanan ziyarette bulunarak burada, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalini sürdürme olasılığı bağlamında, meslektaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.”

Öte yandan tarafların, Ukrayna’nın karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirdiklerini anlatan kaynak, “Burns, ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy ile de son durumu ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüşme fırsatını buldu” ifadelerini kullandı.