Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”