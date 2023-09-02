Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, , İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine 3 Eylül’de İran’a gidecek.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”

Haber

soLTV'den yeni belgesel: Kesinti'nin tanıtım videosu yayınlandı