soLTV'den yeni belgesel: Kesinti'nin tanıtım videosu yayınlandı

"Kesinti", soL'un yeni dönemde üreteceği belgesellerden ilki.

Haber Merkezi

soLTV'nin yeni belgeseli Kesinti'nin tanıtım videosu yayınlandı.

Muş'un Bozbulut köyünden yola çıkarak tüm Türkiye'nin öyküsünü anlatan belgesel, 10 Eylül'de yayınlanacak.