soLTV'nin yeni belgeseli Kesinti'nin tanıtım videosu yayınlandı.
Muş'un Bozbulut köyünden yola çıkarak tüm Türkiye'nin öyküsünü anlatan belgesel, 10 Eylül'de yayınlanacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soLTV'den yeni belgesel: Kesinti'nin tanıtım videosu yayınlandı
"Kesinti", soL'un yeni dönemde üreteceği belgesellerden ilki.
Haber Merkezi
soLTV'nin yeni belgeseli Kesinti'nin tanıtım videosu yayınlandı.
Muş'un Bozbulut köyünden yola çıkarak tüm Türkiye'nin öyküsünü anlatan belgesel, 10 Eylül'de yayınlanacak.