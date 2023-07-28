Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'İsveç' açıklaması: 'Nihai hükmü Ekim ayında meclisimiz verecek'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Nihai hükmü Ekim ayında meclisimiz verecek" dedi.

Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'Ülkelerin terörle mücadele etmeleri önemli'

Fidan yaptığı açıklama, İsveç'in NATO üyeliği gündemine ilişkin, "Nihai hükmü Ekim ayında meclisimiz verecek. NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle mücadele etmeleri önemli. Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz" dedi.

'Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise Kuran yakma eylemlerine dair, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.

Szijjarto, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür.

Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak."