Dışişleri Bakanı Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantıda Orta Doğu ve Gazze'deki durum, Ukrayna-Rusya Savaşı, Batı Balkanlar gibi konuları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılmak ve bire bir temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı" denildi.

Görüşme öncesi konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Dışişleri Bakanı Fidan ile birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Birkaç hafta önce Ankara'da bulunduğum sırada çok ama çok iyi istişarelerde ve görüşmelerde bulunduk. Bugün de bunları sürdürmek için sabırsızlanıyorum" diyerek Türkiye ziyaretini hatırlattı.

İsveç'in NATO üyeliği vurgusu

Blinken, "Açıkçası Gazze'de hepimizin mücadele etmeye çalıştığı bir kriz var. NATO'nun 75. yıldönümü olan önümüzdeki Haziran ayındaki zirveye doğru ilerlerken İsveç'in üyeliği de dahil olmak üzere NATO'da kafamızda soru işaretleri var. Diğer pek çok meselenin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı da devam ediyor. Tüm bu konularda görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduğum ve NATO'nun kritik ve çok değerli bir müttefiki olan Türkiye ile işbirliğimiz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

'Samimi ve açık tartışmalar'

Dışişleri Bakanı Fidan ise "Tony'nin de söylediği gibi, bugün NATO Bakanlar Toplantısına katılmak üzere buradayız ve önümüzde çok önemli konular var ve eminim ki çok samimi ve açık tartışmalar yapacağız ve dostluğumuza ve işbirliğimize gerçekten değer veriyoruz" dedi.