Dışişleri Bakanı: Arabuluculukta, tahliye konusunda dünyada markayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Konyaaltı Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde konuştu. Türkiye'nin sağlıkta, arabuluculukta, tahliye konularında iddialı olduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Sudan'da çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, AKP iktidara gelmeden önce "sağlık sisteminin çok kötü olduğunu, insanlar arasında ayrım olduğunu, herkesin istediği hastaneye gidemediğini, yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadığını" söyledi.

'Türkiye sağlıkta model haline geldi'

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız hizmetlerle artık Türkiye sağlıkta dünyada model haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 15-16 senedir Türkiye'nin sağlık sistemini dünyaya model olarak anlatıyor. Bakanlarımız, eski bakanlarımız ülke ülke Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği programlarda Türkiye'nin tecrübesini paylaşıyor. Her alanda olduğu gibi Türkiye bugün sağlıkta dünyada en önde gelen ülkelerden birisi oldu. Sadece hastanelerle değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili her konuda. İşte sigorta konusu, eskiden insanlarımızın sigortası yoktu, 65 yaşın üstündeki insanlar sigorta kapsamında değildi, bugün Türkiye'de hayata geçirdiğimiz sigorta sistemi sayesinde insanların yüzde 99'u sigorta kapsamında. Engelli vatandaşlarımıza evinde bakım hizmeti yoktu, bizim dönemimizde oldu.

'Tahliye konusunda da markayız'

Sağlıkta dünyada bir modeliz. Biz arabuluculukta da dünyada markayız, tahliye konusunda da markayız. Sudan'da çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Çünkü bizden umut bekleyen insanları, eline uzatan insanları biz orada bırakamayız, onları da ülkelerine gönderiyoruz. Kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz. Sonuçta Türkiye bugün her alanda bir marka odu, küresel bir aktör oldu, daha güçlü olmamız lazım. Konumumuzu daha da güçlendirmemiz lazım. Çünkü rekabetçi bir dünya var, kolay bir dünyada yaşamıyoruz, krizlerin arttığı, çatışmaların derinleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir durumda öncelikle kendi güvenliğimiz ve refahımız için daha güçlü olmamız lazım." (AA)