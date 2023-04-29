Erdoğan rahatsızlığından 4 gün sonra sahaya çıktı: Türkiye'nin 'ilk uzay yolcularını' açıkladı

Geçen Salı günü katıldığı Ülke TV canlı yayınında rahatsızlandığı için programları iptal edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı. Erdoğan, sahneden inerken İlham Aliyev'in koluna girdi.

Aliyev: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak

Erdoğan'dan önce kürsüde açıklamalarda bulunan Aliyev, şöyle konuştu:

Burada olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. Bugün buradayım, bu da gösterir ki, Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye daima bizim yanımızdaydı, kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı.

2. Karabağ savaşı boyunca Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yoldan geçti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye dünyada söz sahibi olmuştur. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de rol oynuyor. Türk dünyasının büyük potansiyeli var, büyük gücü var. Bugün Türkiye; Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaşım ve siyasi merkezidir.

Türk ordusu bugün dünya çapınca en önde ordulardandır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir. Yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak, burada üretim de olacak. Yakın gelecekte KIZILELMA, Azerbaycan semalarında da olacak. Ben bu sene 3. kez Türkiye'ye geldim. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir.

Muhalefeti hedef aldı

Konuşma yapan Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı hedef aldı. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin "ilk uzay yolcularının" da isimleri açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sinerji birilerini rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği birilerinin kabusu oldu. Son günlerde skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyor. Biri çıkıyor Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, biri İHA ve SİHA'lar maketten diyor, bir başkası TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var diyor, biri çıkıyor projelerimizin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten bahsediyor. Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz.

3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene hükümetler oldu bu ülkede. Başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı bu kazanç.

(Kılıçdaroğlu) Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Buyurun dedim, o gün bugündür bir daha görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Çünkü Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. 16 milyon insanın yaşadığı metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersine iyi çalışmamış. Burada teknoloji çalışmaları düşünüyorsa hamdolsun.

İlk 'uzay yolcularının' ismini açıkladı