Disipline sevk edilmişti: İYİP'te Şeyh Sait istifası

İYİP İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Şeyh Sait hakkındaki "bölgemizin en önemli değerlerinden" açıklamasının ardından da İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla, Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatılmıştı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu’nun disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Partiden ihracı beklenen Mehmet Salim Ensarioğlu istifa ettiğini duyurdu. X hesabından açıklama yapan Ensarioğlu, "Bölgenin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Said’e dönük hadsiz çevrelerin hakaretlerine karşı verdiğim cevapta, İskilipli Atıf Hoca da olduğu gibi Naaşlarının ailelerine teslim edilmesini belirttiğim makul ve insani taleplerden sonra kendi partidaşlarım başta olmak faşizan odaklar tarafından sosyal medyada lince uğradım" dedi.

'İYİ Parti merkez sağ iddiasını artık taşımıyor'

"Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir" diyen Ensarioğlu'nun açıklamasının devamı şöyle:

"Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ partinin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir."

Ensarioğlu ne demişti?

Salim Ensarioğlu, 12 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeyh Sait için "bölgemizin en önemli değerlerinden" demişti.

Ensarioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

'Akşener siyasi canlı bomba gibi, partiyi imha ediyor'

Parti içindeki karışıklıklar ve peş peşe gelen istifalar hakkında bir açıklama da partisinden 6 ay önce istifa eden Eski İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.

Parti içindeki kopuşların giderek genişleyeceğini ve istifaların devam edebileceğini vurgulayan Çıray, Akşener'in partiyi imha ettiği görüşünü savundu:

“Ne olduysa 2019 seçimlerinden sonra oldu. 2020 kurultayında ilk defa benim gibi merkez liberal demokrat siyasetçilerin İYİ Parti'den tasfiyesi gündeme geldi. Ondan sonra süreç ağırlaşarak devam etti. Bugün gelinen noktada adete İYİ Parti liderliği ve yönetiminde bir siyasi harakiri yapıyorlar. Daha önceki röportajda söylediğim gibi, Akşener siyasi canlı bomba gidi davranıyor adeta. Kendisini ve partisini imha ediyor. Millet İttifakı’nın üyelerine de önemli ölçüde zarar veriyor.”