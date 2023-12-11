Geçtiğimiz haftalarda İYİP'ten istifa etmişti: Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda İYİP'ten istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde partisinin dahil olduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.

TV100'de yayımlanan Taksim Meydanı'na konuk olan Beker, konuya ilişkin "14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim" dedi.

'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız'

"HDP’nin PKK’nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim" diyen Beker, "Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine TV100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP’nin bu masanın ortasında olduğunu gördü" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'la gurur duydum siz duymadınız mı?'

AKP'li Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Erdoğan'dan gurur duydğunu söyleyen Beker, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?"

'28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim'

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda partisinin dahil olduğu ittifakın gösterdiği adaya oy vermediğini söyleyen Beker, 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci turda ise Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı.

Beker, konuya dair, "Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.