Dış ticaret kasımda 5,9 milyar dolar açık verdi

2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 5,2 oranında artışla 23 milyar 11 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 oranında azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise, ihracat yüzde 0,7 oranında artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 oranında artışla 332 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,6'lık düşüşle 5 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı, yıllık bazda değişmeyerek 99 milyar 836 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 2,7'lik artışla 109 milyar 550 milyon dolara ulaştı.

2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan artarak yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artarak yüzde 90,7 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak yüzde 95,2 olarak gerçekleşti.