Dış ticaret açığı son 3,5 yılın zirvesinde

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolara yükselirken, ithalat aynı dönemde yüzde 29,2 artışla 28,9 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde dış ticaret açığı da yüzde 45,9 artışla 6,6 milyar dolar oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre dış ticaret açığı son 3,5 yılın zirvesine yükseldi:

Görsel: Bloomberg HT

2021 yılında ihracat yıllık yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 23,6 artışla 271,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,8 artışla 46 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralıkta dış ticaret açığının artmasında, 7 milyar dolara ulaşan enerji ithalatının etkisi oldu. "Mineral yakıtlar, mineral yağlar" kaleminde ithalat, aralıkta yıllık yüzde 153,4 arttı ve fasıl olarak ilk sırada yer aldı. 2021’de yıllık enerji faturası da yüzde 74,6’lık artışla 50,5 milyar dolar oldu.