Dış ticaret açığı mayıs ayında 12,5 milyar dolara yükseldi

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre mayısta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise mayısta 12,5 milyar dolara yükseldi.

İlk 5 ayda 56 milyar dolar dış ticaret açığı

2023'ün Ocak-Mayıs döneminde ihracat yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,7'ye geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan, 20 milyar 162 milyon dolara yükseldi.

Çekirdek açık 6 milyar dolara yaklaştı

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan, 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 5 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 19,4 artarak 46 milyar 222 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 oldu.

İhracatta Almanya birinci

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,6'sını oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 924 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 152 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 934 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyar 858 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini kapsadı.

İthalatta Rusya ilk sırada

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,0'ını oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 21 milyar 822 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 483 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 428 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 478 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü gerçekleştirdi.