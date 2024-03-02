Dış ticaret açığı 7 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, “Dış ticaret açığımız ocak ayında yüzde 48 azalmıştı 6,2 milyar dolara gerilemişti. Şubat ayında yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi” dedi.

Şubat ayı ihracatının yüzde 13,6 artış ile 21,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, “Şubat ayının ilk 28 günü itibarıyla baktığımızda da ihracatımız yüzde 7,8 artış göstererek 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 2022 yılı şubat ayı rekor yılıydı 19,6 milyar dolar ile. Onun da üzerinde bir artışla hamdolsun şubatı da 28 günde bile rekor kırarak kapattık” ifadelerini kullandı