Dış ticaret açığı 7 ayda 73 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, ihracat Temmuz'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023'te ihracat azaldı, ithalat yüzde 5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Temmuz 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat yüzde 5,0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Temmuz'da yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan, 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Çekirdek açık 6 milyar dolar

Temmuz'da enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 24,1 artarak 19 milyar 761 milyon dolardan, 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Temmuz'da 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 75,4 oldu.

12 aylık açık 120 milyar doların üstünde

Böylece Temmuz'da dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2022'de yüzde 63,4 iken, Temmuz 2023'te yüzde 62,2'ye geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı, yüzde 18,1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Temmuz 2022 döneminde yüzde 69,8 iken, 2023'ün aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.

12 aylık dış ticaret açığı ise 122,2 milyar dolara çıktı.