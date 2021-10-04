Dış borç stoku 314,5 milyar dolar arttı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP’nin 19 yılda Türkiye’nin 80 yılda biriktirdiği dış borcun üç katına yakın bir dış borç biriktirdiğini bildirdi. Bulut, 2002 yılı sonunda 131,9 milyar dolar olan dış borç stokunun AKP’nin iktidarda olduğu 19 yıl sonunda 314,5 milyar dolar artarak 446,4 milyar dolara çıktığını kaydetti.

Kişi başına düşen borç 47 bin 348 lira

Aralık 2002-Haziran 2021 arasında, kamunun dış borcunun 115,3 milyar dolar, aynı dönemde özel sektörün borcunun ise 194,2 milyar dolarlık arttığını belirten Bulut, Merkez Bankasının borcunun ise 5,1 milyar dolar yükseldiğini ifade etti.

AKP döneminde kısa vadeli dış borçların 106 milyar dolar arttığını, kısa vadeli borçların borç stoku içerisindeki payının ise yüzde 14,2’den yüzde 28’e yükseldiğini belirten Bulut, "Yaklaşık 84 milyon nüfuslu Türkiye’de kişi başına düşen borç 47 bin 348 TL oldu" dedi.