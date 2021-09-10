Diril çifti soruşturmasının tek tutuklusu serbest bırakıldı

Diril çifti soruşturmasının tek tutuklusu Apro Diril serbest bırakıldı.



Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehrî (Kovankaya) köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, 8 Ocak 2020’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı.

Şimoni Diril’in cenazesi, 70 gün sonra Hezil Çayı’nın kenarında bulunurken, 600'ü aşkın süredir Hürmüz Diril'den haber alınamıyor.

iril çiftinin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran’da gözaltına alınan ve köyde yaşayan tek kişi Apro Diril’in de aralarında bulunduğu 3 kişi, emniyet ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Apro Diri tutuklandı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Apro Diril bugün dosya değerlendirilmesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasındaki "gizlilik" kararı ise devam ediyor.



Köyde yaşayan tek kişi olan Apro Diril, soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınmış, emniyet ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.