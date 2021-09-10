Artuklu'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde "icra edilen operasyonlar" nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 saat sonra kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizin kırsal bölgelerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla 10 Eylül 2021 Cuma günü (Bugün) saat: 05:00 itibarı ile Artuklu ilçemize bağlı Yardere kırsal Mahallesi ve Mezralarında icra edilen operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı (Bugün) saat 15:00 itibarı ile kaldırılmıştır" denildi.