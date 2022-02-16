Direnişteki Migros işçileri bugünkü eylemi erteledi: ‘Şu an çözüm görüşülüyor...’

DGD-SEN, Tuncay Özilhan’ın evinin önünde gerçekleştirilecek eylemin ertelendiğini, işçilerin depo önüne geldiğini duyurdu.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri sendikası (DGD-SEN) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, yapılan değerlendirme sonucunda eylemin ertelendiği, direnişin ise Esenyurt depo önünde süreceği öğrenildi.

DGD-SEN tarafından yapılan açık şu şekilde:

“Müzakere görüşmelerinden gelen talebi değerlendiren sendikamız ve işyeri komitemiz Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılacak eylemi ertelemiştir. Direnişimiz Esenyurt depo önünde devam edecektir. Tüm dostlarımızı depo önüne davet ediyoruz!”.

Öte yandan soL’a açıklamada bulunan DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, eylem takvimlerinin görüşmenin sonucuna bağlı olarak belli olacağını ifade etti.

'Görüşmeler sürüyor...'

Acar, şöyle konuştu:

“Şimdi görüşmeler devam ediyor. Dün akşama kadar görüşmeler devam etmişti. Bugün de Migros bizimle görüşmek istedi. Bu görüşmeler devam ederken de biz eylemi ertelemiş olduk. Şu an depo önündeyiz ve bekliyoruz. Sürece göre de tekrar yeni eylem takvimi açıklanacak".

‘Duruma göre eylem takvimi yeniden açıklanacak’

“Şu an çözüm görüşülüyor” diye konuşan Acar, sözlerine şöyle devam etti:

“Avukatlar nezdinde bir görüşme gerçekleştiriliyor. Görüşmenin bugünkü sonucuna göre her şey şekillenecek. Depo önünde bekliyoruz biz cevabı. Eğer olumsuz geçerse ve bir sonuç alınamazsa eylem takvimi yeniden açıklanacak”.