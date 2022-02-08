Direnişteki Migros depo işçileri polis tarafından gözaltına alındı 

İstanbul Esenyurt Migros deposunda hakkını arayan işçiler polis tarafından etrafları sarılarak gözaltına alındı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri sendikası (DGD-SEN) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında işçilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınma sırasında duruma tepki gösteren bir işçi şunları ifade etti:

‘Paradan yana olmayın, siz paradan, patrondan yanasınız’

“Etrafımızı polisler sarmış durumda. Biz hiçbir suç işlemedik. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Siz de insansınız, biz de insanız. Ne gerek var buna? Paradan yana olmayın. Siz paradan yanasınız. Siz patronlardan yanasınız. Biz işçiyiz, emektarız. Haklıyız biz. Şu an etrafımızı sarmış durumdalar. Biz ne suç işledik? Biz hırsızlık mı yaptık? Biz bir yeri mi soyduk? Biz ne yapmışız? Neden etrafımızı polisler sarmış? Sadece hakkımızı istedik. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz?”