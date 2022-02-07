Talepleri karşılanmayan Migros işçilerinden eyleme devam kararı

Migros işçilerinin taleplerini değerlendirmek üzere 24 saat mühlet isteyen patron, işçilerin taleplerine olumsuz yanıt verdi. Eyleme yarın devam edilecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi olan Migros işçileri, yüzde 8 zam teklifine karşı Esenyurt ilçesinde kendilerini depolara kapatarak sürdürdükleri eyleme bir günlük ara verdi. Migros işçilerinin "enflasyona göre maaş" talepleri için yöneticilerin çalışanlardan taleplerini değerlendirmek üzere 24 saat mühlet istediği kaydedildi.

Eylemlerinin 7’nci gününde ara veren işçilerin yatacak bir yerleri olmadığı için sandalye ve masaların üzerinde yattığı öğrenildi. Patrona verilen 24 saatlik mühlet sona erdi.

Patron, işçilerin talebine olumsuz yanıt verirken, işçiler yarın eylemlerine depo önünde devam edecek.