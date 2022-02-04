Direnişteki Migros işçilerine tehdit!

Migros Esenyurt Deposu’nda çalışan sendikalı tüm işçiler, teklif edilen yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek iş bırakmış ve direnişe geçmişti.

İşçiler iş bıraktıkları depoda bir araya gelerek, anlaşma sağlanıncaya kadar, buraya mal giriş çıkışına izin vermeyeceklerini söyledi.

Dün başladıkları eylemi bugün de sürdüren ve depodan mal giriş ve çıkışına izin vermeyen emekçiler, patronun direnişi kırmak için şehir dışından getirdiği işçilerin de çalışmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Migros işçilerinin eyleminden görüntüler

Migros Avrupa Dağıtım Merkezi’ni işleten Us Grup tarafından yapılan açıklamada, işçilerin açıklamaları için "spekülasyon" denildi.

İşçilerin taleplerini kabul etmek yerine tehditte bulunan şirket, "yasal işlem uygulanacağına" söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Esenyurt’ta yer alan Us Grup olarak tarafımızdan işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi’nde yıllık yüzde 8 olduğu iddia edilen ücret artışı tamamen yanlış ve spekülasyona yöneliktir. Söz konusu işyerinde toplam çalışanların içinde sadece yüzde 15’i asgari ücretli olup geri kalan tüm çalışanların ücreti asgari ücretin üzerindedir.

Çalışanların 2021 yılı brüt ücretlerine, minimum 2022 asgari ücret seviyesinde olmak üzere, ortalamada yüzde 39 artış gerçekleşmiş, prim gelirleri ile beraber tüm çalışanların toplam brüt gelirleri ortalama yüzde 54 artmıştır. Tesiste çalışan tüm çalışanlarımızın ayrıca yasal ve sosyal hakları verilmektedir.

İlgili işyerinde hukuk dışı eylemlerin devam etmesi, işyerinin işgal edilmesi, operasyonun durdurulması ve zarara uğratılması anlamına geldiğinden, son verilmemesi durumunda yasal süreci başlatacağımızı bildiririz. Çalışanlarımızı bu ve benzer spekülasyonlara itibar etmeyerek kanun dışı bir eylem içinde yer almamaya ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz” (ANKA)