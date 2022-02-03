Migros Depo işçileri yüzde 8'lik zam kararı sonrası iş bıraktı

Esenyurt Migros Depo içine toma getirildi!



Uyarıyoruz! Migros depo işçisi kol kola, birlikte. Sonuna kadar direneceğiz. Tek bir işçi kardeşimizin kılına dahi zarar gelmesine müsade etmeyiz.#MigrosDepoAyakta pic.twitter.com/0HqGyHIt7V