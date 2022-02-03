Migros Depo işçileri yüzde 8'lik zam kararı sonrası iş bıraktı

Migros Esenyurt Deposu işçileri patronların yüzde 8'lik zam yapma kararı sonrası iş bıraktı.

Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışan işçilere patronlardan yüzde 8'lik zam kararı çıktı.

İşçilerin bağlı olduğu taşeron şirket Us Grup'un zammıyla ücretin ancak asgari ücret seviyesine geldiği öğrenildi.

Asgari ücretin üzerinde net maaş isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar çalışmayacaklarını duyurdu.

İşçilerin bekleyişi sürerken depoya TOMA getirildi.

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