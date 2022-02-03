Migros Depo işçileri yüzde 8'lik zam kararı sonrası iş bıraktı

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışan işçilere patronlardan yüzde 8'lik zam kararı çıktı.
İşçilerin bağlı olduğu taşeron şirket Us Grup'un zammıyla ücretin ancak asgari ücret seviyesine geldiği öğrenildi.
Asgari ücretin üzerinde net maaş isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar çalışmayacaklarını duyurdu.
İşçilerin bekleyişi sürerken depoya TOMA getirildi.
Esenyurt Migros Depo içine toma getirildi!— DGD-SEN (@DGDSEN) February 3, 2022
Uyarıyoruz! Migros depo işçisi kol kola, birlikte. Sonuna kadar direneceğiz. Tek bir işçi kardeşimizin kılına dahi zarar gelmesine müsade etmeyiz.#MigrosDepoAyakta pic.twitter.com/0HqGyHIt7V