Direnen Migros işçilerine işten atma mesajı!

Migros'un Esenyurt deposunda çalışan işçiler düşük zam nedeniyle geçtiğimiz hafta direnişe geçmişti.

İşçiler verilen sözlerin tutulmaması sonrası bugün yeniden iş bıraktı.

DGD-Sen'den yapılan açıklamada işten çıkarmaların yaşandığı belirtilerek "Esenyurt Migros depoda direnen 120 işçi kardeşimize işten atıldıklarına dair mesajlar geldi. 400 işçi depo içinde kol kola direnmeye devam ediyoruz. Saatlik ücretimize 1 ekmek parası zam istedik, ekmeğimizle mi tehdit ediyorsunuz?" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kimse Migros depo işçisine köleliği kabul ettirebileceğini sanmasın. Tüm işçi sınıfı dostlarını Migros Genel Müdürlük önüne, gelemeyenleri bulunduğu her yerde işçi kardeşlerimiz için ses çıkarmaya çağırıyoruz. Esenyurt Migros depo işçileri depoda kararlı direnişini sürdürüyor. Bütün işçi sınıfı dostlarını Migros Genel Müdürlük önüne bekliyor; herkesi Migros’a karşı işçiler için sesini yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.