FLO Ayakkabı fabrikasında çalışan işçi soL'a konuştu: Örgütlenen işçiler istifaya zorlanıyor!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan FLO (Ziylan) Ayakkabı üretim fabrikasında 4 ay önce Türk-İş'e bağlı Teksif sendikasında örgütlenmeye başladı. Öte yandan işçiler patronun yoğun baskısıyla sendikadan istifaya zorlanıyor.

soL'a ulaştığı işçilerden biri "Zorlamalara göğüs geren arkadaşlarımız bomboş sebeplerle işten çıkarıldı. Patron bizleri sendikadan istifaya zorluyor. Arkadaşlarımızla birlikte sendikal hakkımızı savunmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'Patron işçileri odasına çağırıp zorla e-Devlet şifresini almaya çalışıyor'

İşçinin aktardıkları şöyle:

"Yaklaşık 4 ay önce işyerinde insanca çalışma koşulları için arkadaşlarımızla birlikte sendikaya başvurduk. Kısa bir süre önce fabrika patronunun bunu duymasıyla bizlere yoğun bir mobbing ve istifaya zorlama süreci başladı. Bu süreçte tüm bu zorlamalara göğüs geren arkadaşlarımız bomboş sebeplerle işten çıkarıldı. Örneğin normalde gündem bile olmayan maske kullanımı, terlik kullanımı ve hatta mesai saatleri içerisinde kullandığımız tuvalet molası bile işçi arkadaşlarımızın işten çıkarılma sebebi oldu. Aramızdaki öncü işçiler, sendika temsilcileri kullandıkları makinalardan koparılıp temizlik gibi işlere verildi. Patron her gün aramızdan onlarca işçiyi odasına çağırıp zorla e-Devlet şifresini almaya çalışıyor. Bizleri sendikadan istifaya zorluyor. Arkadaşlarımızla birlikte sendikal hakkımızı savunmak için elimizden geleni yapacağız."