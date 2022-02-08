FLO Ayakkabı fabrikasında çalışan işçi soL'a konuştu: Örgütlenen işçiler istifaya zorlanıyor!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan FLO (Ziylan) Ayakkabı üretim fabrikasında 4 ay önce Türk-İş'e bağlı Teksif sendikasında örgütlenmeye başladı. Öte yandan işçiler patronun yoğun baskısıyla sendikadan istifaya zorlanıyor.
soL'a ulaştığı işçilerden biri "Zorlamalara göğüs geren arkadaşlarımız bomboş sebeplerle işten çıkarıldı. Patron bizleri sendikadan istifaya zorluyor. Arkadaşlarımızla birlikte sendikal hakkımızı savunmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
'Patron işçileri odasına çağırıp zorla e-Devlet şifresini almaya çalışıyor'
İşçinin aktardıkları şöyle: