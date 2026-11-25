İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde güvenceli çalışma hakkı için direnen modüler tuvalet işçileri direnişlerinin 100. gününde bugün büyükşehir belediyesi önünde açıklama yaptı.

Bu yılın sonunda işten çıkarılacaklarının kendilerine bildirildiğini belirten işçiler “yılların emeğini, haklarımızı ve geleceğimizi birkaç bildirimle ortadan kaldıramazlar” dedi ve taşeron düzenine karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Modüler tuvalet işçileri 2024 sonunda güvenceli çalışma koşulları için eylem yaptıklarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işçilere parmağını sallayarak “sizi o firmada da çalıştırmayacağım” tehdidinde bulunmuştu. İşçiler 2025 yılının başında güvenceli iş talebiyle direnişe başlamış ve 60 günlük direnişin sonunda kendilerine verilen sözler üzerine işlerine geri dönmüş ve sendikalı olmuşlardı.

İşçilerin tamamına ihbar ve fesih bildirimleri

Bu yıl ise verilen sözlerin tutulmaması üzerine yeniden direnişe geçen modüler tuvalet işçileri direnişlerinin 100. gününde bir açıklama yaptı. İşçiler kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını, güvencesiz çalışma koşullarının hâlâ devam ettiğini, geleceklerine dair belirsizliğin de karşılarında durduğunu söyledi.

Bu belirsizliğin en somut göstergesi olarak geçtiğimiz günlerde kendilerine tebliğ edilen ihbar ve fesih bildirimleri olduğunu duyurudan işçiler “Çalıştığımız taşeron ihalesinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek olması gerekçe gösterilerek 100 işçinin tamamına işten çıkarılacaklarına ilişkin bildirimler yapıldı. Yani yıllardır bu işyerinde çalışan 100 işçiye açıkça, ’31 Aralık'ta sizi işsiz bırakacağız’ denildi” ifadelerini kullandı.

İşçiler “Yıllarımızı verdiğimiz işyerinden, yasal bildirim sürelerine uyulduğu söylenerek gönderilen birkaç bildirimle koparılmak isteniyoruz. Oysa yasal bildirim sürelerine uyulmuş olması, 100 işçinin işsiz bırakılmasını meşrulaştıramaz!” diyerek tepki gösterdi.

'100 işçinin geleceği taşeronun kararına ve ihale süreçlerine bırakılamaz'

Hiçbir ihale süresi, hiçbir taşeron hesabının işçilerin hayatından ve geleceğinden daha önemli olamayacağını vurgulayan işçiler iki yıldır mücadele ettikleri taşeron düzeninin tam da böyle işlediğine dikkati çekti:

Taşeron patronları işçilerin emeği üzerinden yıllarca kâr elde ediyor, ihale ve şirket değişiklikleriyle kazançlarını büyütüyor. Ancak işin ve ihalenin sonuna gelindiğinde, yıllardır verilen emek ve ortaya çıkarılan değer birkaç bildirimle yok sayılıyor. Şimdi de 100 işçinin birden işsiz bırakılmasıyla mücadelemizin sona ereceği düşünülüyor. Oysa yılların emeğini, haklarımızı ve geleceğimizi birkaç bildirimle ortadan kaldıramazlar.”

Bu tablonun sorumluluğunun yalnızca taşeron şirketlere ait olmadığını vurgulayan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır kendi bünyesinde yürütülen bu hizmette çalışan 100 işçinin geleceğini taşeron şirketlerin kararlarına ve ihale süreçlerine bırakamayacağını dile getirdi.

“Kamu hizmeti üreten işçilerin geleceği, ihale sürelerine, şirket değişikliklerine ve taşeron patronlarının keyfine göre belirlenemez” denilen açıklamada taleplerini açıklayan işçiler haklarını alana dek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

'Kamu kaynakları kamu yararı için kullanılmalıdır'

İşçiler şu ifadeleri kullandı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi, yıllardır emeğiyle bu hizmeti ayakta tutan işçileri işsizliğe mahkum etmek değil, güvenceli çalışma haklarını sağlamaktır. Kamu kaynakları taşeron patronlarını zengin etmek için değil, kamu yararı için kullanılmalıdır. Bugün direnişimizin 100. günündeyiz. Mücadelemizin en başından beri söylüyoruz: Bu mücadele yalnızca bugün çalıştığımız işi koruma mücadelesi değil, taşeron düzenine karşı güvenceli bir çalışma yaşamı mücadelesidir. Bir kez daha taleplerimizi yineliyoruz: Taşeron çalışma düzenine son verilsin, bizlere verilen sözler tutulsun, kadrolu ve güvenceli çalışma hakkımız tanınsın!

Taleplerimiz karşılanana, haklarımızı alana ve güvenceli çalışma hakkımızı kazanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!”

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