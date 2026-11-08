İzBB taşeronu modüler tuvalet işçilerinin dayanışmasını hedef almıştı: Şikayetine takipsizlik kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu Petra şirketinde çalışan modüler tuvalet işçileri, kadro ve güvenceli çalışma talepleriyle sürdürdükleri mücadele sırasında çeşitli baskılarla karşı karşıya kalıyor.

İşçilerin eylemlerinin 37'nci gününde yayımlanan Sayıştay raporunun ardından işyerindeki ve sahadaki eksikliklere ilişkin haberler yayımlanmıştı. İşyeri sendika temsilcisi Doğukan Bayar da 238 milyon TL'lik hizmet alımı ihalesine ilişkin usulsüzlük iddialarını ve bazı hizmetlerin aksatıldığını gündeme getirmişti.

Bayar'ın açıklamalarının ardından şirket tarafından hakkında tutanak tutuldu ve savunması istendi. 25 Eylül 2026'da savunmasını teslim etmek üzere Buca Şirinyer'deki şirket binasına giden Bayar'a, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı avukatları ve mesai arkadaşları da eşlik etti.

Dayanışma, patronun suç duyurusu konusu oldu.

Bayar savunmasını teslim ettikten sonra Petra patronu Erkan Şan ve akrabaları, şirket binası önünde bekleyen işçilerin yanına gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunmuş, işçilere fiziksel olarak müdahale etmişti. İşçiler de yaşananları cep telefonlarıyla kayda almıştı.

Patronun şikayeti sonuçsuz kaldı

Bu olayın ardından Doğukan Bayar'ın işine Kod 43 gerekçe gösterilerek son verildi. Şirket önünde Bayar'a destek olan diğer işçilerin de isimleri toplandı ve haklarında tutanak tutulması gündeme geldi.

Petra patronu Erkan Şan ise bu kez Doğukan Bayar hakkında "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Bayar'ı yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarının ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı avukatların dayanışmasını suç duyurusuna konu eden patronun şikayeti sonuçsuz kaldı. Savcılık kararında, grubun tehdit veya hakarette bulunmadığı, işyerine zorla girmediği ve dağılmaları istendiğinde şirket önünden ayrıldığı kaydedildi. Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığına karar verilerek Doğukan Bayar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

İşçiler güvenceli çalışma hakkı için mücadeleyi sürdürüyor

Modüler tuvalet işçilerinin kadro ve güvenceli çalışma talebiyle başlattığı mücadele 83'üncü gününde devam ediyor. İşçilerin mücadelesi geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Meclisi toplantısında da gündemine geldi. Meclis Üyesi Abdullah Siyahkoç, işçilerin örgütlenerek kadro ve güvenceli çalışma talep etmesini "problem" olarak nitelendirirken, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da bu durumu "tehlike" olarak tanımladı. İşçiler, mecliste kendilerini hedef alan açıklamalara tepki göstererek belediyeleri patron aklıyla yönetenlerin yarattığı güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekti.

Bir yandan taşeron düzenine karşı güvenceli çalışma hakkı için mücadele eden işçiler, diğer yandan hak arayışları nedeniyle hedef gösteriliyor. Doğukan Bayar'ın işten çıkarılması ve hakkında yapılan suç duyurusu da bu sürecin bir parçası. İşçiler ise 83 gündür sürdürdükleri mücadelede birbirlerine sahip çıkmaya ve hakları için mücadele etmeye devam ediyor.

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