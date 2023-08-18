Direnişteki FEDAŞ işçileri iş cinayetinde yaşamını yitiren arkadaşları için eylemde

Dersim’de DİSK/Enerji-Sen üyesi Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçileri, düşük ücret zammına karşı 9 Ağustos’ta başlattıkları iş yavaşlatma eylemlerini sürdürürken Trabzon'da iş cinayetinde yaşamını yitiren arkadaşları için de bir anma yaptı.

Çoruh Aksa işçisi 25 yaşındaki Musa Kasap, Kaleönü Mahallesi’nde abone bağlantısını yaparken elektrik akımına çarpılarak yaşamını yitirdi.

İş yavaşlatma eylemlerini sürdüren FEDAŞ işçileri bugünkü eylemlerinde Kasap’ı da andı. Eylemde konuşan DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, “Sermayenin kâr hırsı Musa Kapan’ın hayatına mâl oldu. Eksik personel ile performans baskısıyla işçi arkadaşımızı çalıştırmaya zorlayan işveren bu cinayetin sorumlusudur” dedi. Hem hüzünlü hem de öfkeli olduklarını ifade eden Atsız, tüm enerji işçilerinin insanca yaşayabilecek ve çalışacak koşullar için mücadele ettiğini de söyledi.

Konuşmanın ardından Kasap’ın fotoğraflarının üzerine karanfiller bırakılarak anma sonlandırıldı.