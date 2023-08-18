Yapı Merkezi geri adım attı: Tanzanya'daki işçiler patronun sözünü tutmasını bekliyor

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan ve yedi aydır maaş alamayan yaklaşık 2 bin işçinin grevi 13. günde kazanım elde etti, süreç sürüyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, ödenmeyen maaşlardan ikisi bugün, biri perşembe, kalan ikisi ise eylül ayında verilecek. İşçiler, ücretleri hesaba yatırılana kadar kimsenin grevi bırakmadığını da ekledi. Bugün iki maaş tutarında ödeme yapılırsa grev sonlanacak.

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşen işçiler yenilmezler. Bin km. tren hattı inşaatında 2 bin işçi grevin 13. gününde kazandı. Bundan sonra gecikme olmayacak, her ayın 25’nde maaş yatacak. Greve katılan işçilere işten atma ve baskı uygulanmayacak” dedi.

‘Görüşmeler ve direniş devam ediyor’

Dev Yapı-İş Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Afrika’nın en büyük demiryolu projesinde 2000 gurbetçi işçinin yürüttüğü grev başarıyla sonuçlandı. Tanzanya Demiryolları’nın garantörlüğünde anlaşma sağlandı. Türkiye’ye dönen işçilerin alacakları için görüşmeler ve direniş devam ediyor!”