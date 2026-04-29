Direnişin zaferi sonrası madenciler evlerinde: 'Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz'

"Önce bir şeyler yiyeceğiz, 9 gündür açlık grevindeyiz."

Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı bu sözlerle duyurmuştu madencilerin zaferini.

Madencilere hak ettikleri alacaklarını ve haklarının tamamını vermeyi kabul eden patron, bakanlıkların garantörlüğü ile ödemelerin bir kısmını yatırdı. Diğerleri için de 15 Mayıs'a kadar vakit istedi.

Esas garantörün verdikleri mücadele olduğunu bilen işçiler ise aslında patronun vazgeçmesi durumunda yapabileceklerini biliyorlar. Dün akşam alkışlarla, marşlarla memleketlerine uğurlanan madenciler için memleketlerinde davullu zurnalı karşılama yapıldı.

Günlerdir açlık grevinde sadece şekerli su ile beslenen madenciler önce bir şeyler yediler. Sonrasında da yola çıktılar. Bugün ise evlerinde başladılar yeni güne. Mücadele eden, günlerdir Ankara'da mücadeleyi büyüten işçiler ailelerine kavuştular.

'Bir demli çay içtim tüm yorgunluğum gitti'

Adil Güler, günlerdir direnişin içinde olan işçilerden. soL'a konuşan Adil Güler, "Bir demli çay içtim ve tüm yorgunluğum geçti" diyerek anlatıyor yaşadıklarını.

"On yedi gündür ailemi görmedim ben. Onca mücadele ve şeyin ardından ailemize, evlerimize kavuştuk" diyor.

Güler, "Ailelerimiz çok güzel karşıladı bizleri. Evlerimizi özledik. Şimdi patronun verdiği sözü, bu sözü garanti eden bakanların yanıtını bekliyoruz. Kalan ödemelerin yatmasını bekliyoruz" dedi.

'Tutsak olan bir insanın özgürlüğe kavuşması gibi'

Madencilerden bir diğeri de Sabit. Sabit, ev halkıyla buluşma anını, "Tutsak olan bir insanın özgürlüğe kavuşmasının heyecanı ve sevinci nasılsa aynısı" diye anlatıyor.

Uzun zamandır evlerinden uzakta kalan madenciler özellikle küçük yaşlardaki çocuklarına dair özlemlerini anlatıyor. Bu anlar zaman zaman direniş alanındaki aile buluşmalarına da yansımıştı.

"Bir buçuk yaşındaki oğlum bile beni görünce dudağı büzüştü, hem şaşkın hem sevinçliydi ve biraz da sanki unutmuş gibiydi beni" diyor.

Açlık grevindeki madenci, ziyaretine gelen küçük kızıyla polis barikatı önünde hasret giderdi

Günlerdir ailelerini göremeyen madenciler, çoğu zaman kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla Kurtuluş Parkı'nda polis barikatları önünde hasret gidermişti.

Yıldızlar SSS Holding'in kalan ödemelerini beklediğini ifade eden Sabit, bundan sonraki süreci bekleyip göreceklerini ifade ediyor.

Bundan sonra işe devam edip etmeyeceğimize de şirket karar verecek. Ama bu maden çok büyük bir maden. Bizler de işlerini kötü yapan ve tembellik eden madenciler değiliz. Bizden iyisini bulacak hali de yok firmanın. Birini yetiştirmesi için başına bir kişi daha dikmek zorunda. Ama biz madenin her yerini avucumuzun içi gibi biliyoruz. O yüzden isteğimiz elbette çalışmaya devam etmektir. Biz madende çalışmak zor olduğu için ya da işe gitmek istemediğimiz için değil, çalıştığımız halde hakkımızı alamadığımız için bu mücadeleye başladık."

Yani firma aynı işçilerle çalışıp çalışmamaya karar vermekten ziyade, çalıştırdığı işçilere maaşlarını verip vermemek konusunda bir karara varacak kendi cephesinde.

İşçiler ise şimdilerde uzun zamandır görüşemedikleri aileleriyle vakit geçirip önümüzdeki günler için güç biriktiriyorlar. Kimisi hasta annesiyle kimisi çocuğuyla vakit geçiriyor.