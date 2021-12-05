Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Yehudi Menuhin ile 'İnsan ve Müzik'

Bugünkü köşemizde müzik üzerine hazırlanmış en güzel belgesellerden biri olan İnsan ve Müzik adlı belgeselin bir bölümünü izleyeceğiz. 1979 yılında bir televizyon serisi olarak çekilen ve sekiz bölümden oluşan belgesel, büyük kemancı Yehudi Menuhin tarafından hazırlanıp sunulmuştur.

Yehudi Menuhin 1916 yılında Amerika'ya göç eden bir Litvanyalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Menuhin ilk keman eğitimine dört yaşında Sigmund Anker ile başladı. Sıra dışı yeteneği çok kısa sürede fark edildi ve ilk büyük konserini San Francisco Senfoni Orkestrası'nın önünde 1923 yılında gerçekleştirdi. Bu konserin ardından Louis Persinger ile çalışmaya başlayan Menuhin, ailesiyle birlikte Avrupa'ya taşınınca keman derslerine bir süre Belçikalı büyük virtüöz ve eğitimci olan Eugène Ysaÿe ile devam ettiyse de Ysaÿe'nin ilerlemiş yaşı ve eğitim yöntemleriyle pek uyum sağlayamadı. Bunun üzerine Rumen besteci ve kemancı George Enescu ile çalışmaya başladı.

İlk konçerto kaydını 1931 yılında Max Bruch'un Sol Minör Keman konçertosu ile yaptı. Bu kaydı peşpeşe gelen pek çok kayıt izledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşan askerler ve 1945 yılında savaş biter bitmez, Nazi kamplarından henüz kurtulmuş olan mahkumlar için Benjamin Britten ile birlikte konserler verdi.

1955 yılında jüri üyesi olduğu Queen Elisabeth yarışmasında büyük ödülü kazanan Arjantinli kemancı Alberto Lysy'i özel öğrencisi olarak kabul etti ve ikili Avrupa'da çok sayıda konser verdi. Lysy, sonraki yıllarda Uluslararası Menuhin Müzik Akademisi'ni kurdu.

1952'de Ravi Shankar ile başlayan dostluğu, onu farklı kültürlerin müzikleriyle buluşturdu. Bu etkileşimin meyvesi olan "West Meets East" albümü 1967 yılında yayınlandı. 70'li yıllarda ünlü caz kemancısı Stéphane Grappelli ile bir dizi kayıt gerçekleştirdi.

Yirminci yüzyılın en büyük kemancılarından biri kabul edilen Yehudi Menuhin ardında sayısız konser, kayıt ve önemli bir ekol bırakmıştır. Menuhin adına kurulan akademi ve düzenlenen yarışmalar sayesinde tüm dünyadan çok sayıda genç kemancı büyük keman eğitimcileriyle çalışma olanağı bulmuştur.

Köşemizde, 1999 yılında yitirdiğimiz bu büyük kemancının hazırlayıp sunduğu, Türkiye'de de bir dönem TRT ekranında yayınlanan "İnsan ve Müzik" (The Music of Man) adlı belgeselden bir bölüm izleyeceğiz. Bu bölümde Yehudi Menuhin, batı müziğinde ses sisteminin gelişimini anlatıyor.