Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Rus Oryantalizmi - Sergey Lyapunov, Haşhiş Op. 53

Rus bestecilerin oryantalist üslûpta yazdıkları müzik yapıtlarına değindiğimiz yazı dizisine bu hafta Sergey Lyapunov’un ‘Haşhiş’ adlı oryantal senfonik şiirine değineceğiz.

Klasik müzikte sarhoşluk temasının nadiren ele alındığı eserlerden biri olan Haşhiş’e değinmeden önce, bestecisi Sergey Lyapunov’dan kısaca bahsetmekte fayda var. Rus müzik tarihinde pek bilinmeyen bir isim olan Sergey Lyapunov 1859-1924 yılları arasında yaşamıştır. Gençlik yıllarında Nikolay Rubinstein'ın tavsiyesi üzerine Moskova Müzik Konservatuarı'na girmiş, Liszt ve Çaykovski'nin öğrencileri olan önemli isimlerle çalışarak kendini geliştirmiş ve 1883'te konservatuvardan mezun olmuştur. Daha sonraları Yeni Rus Okulu'nun ulusalcı tavrından etkilenmiş ve 1885'te St. Petersburg'da Mily Balakirev ile tanışmıştır. Rus beşlerinin öncüsü olan Balakirev, Lyapunov’u desteklemiştir. Bir orkestra şefi olarak Avrupa’da birçok kez sahneye çıkmış, ayrıca bir piyanist olarak ta başarılı bir kariyere sahip olmuştur. Balakirev’in İslamey adlı eserinin orkestrasyonunu yapmış olmasıyla da bilinen besteci, solo piyano eserleri ve piyano konçertoları, senfonileri, keman konçertosu, solo çalgı ve orkestra için eserleri, halk ezgilerinden derlediği 30 şarkısı, oda müziği çalışmaları ve orkestra için senfonik şiirleri ile oldukça üretken bir besteci olmuştur.

Haşhiş Op. 53 «Bir Türkistan Hikâyesi» (Oryantal Senfonik Şiir)

Haşhiş Arapça’da ot anlamına gelir. İlk ortaya çıkışına dair net bir kanıt olmamasına rağmen binlerce yıldır tüketildiği bilinmekte ve çok çeşitli kullanım şekilleri olan bir bitkiden elde edilmektedir. Tıbbi olarak ve güçlü kumaş elde edilen lifli yapısından dolayı sıklıkla kullanılmıştır ancak, uyuşturucu olarak yaygınlaşmasının spesifik kayıtları çok daha sonraki tarihlere rastlar. M.S. 900 civarında, haşhiş kullanımı Arabistan'da yayılmış ve tıbbi amaçla yenilerek de tüketilmiştir. M.S. 1000 ile 1200 arasında Ortadoğu’da, suikastçılar tarafından esrar kullanımı efsanesi ortaya çıkmıştır. Bazı bilim adamları, ‘Haşhiş’ adının ‘suikastçı, haşhaşin / İng. assassin’ kelimesine kadar uzandığını iddia eder. Doğru olsun ya da olmasın, M.S. 1300'de Marco Polo, esrar kullanan suikastçılar hakkında hikâyeler duymuş ve bu hikâyeleri Avrupa'ya taşımıştır. 1800’lerin başında Napolyon'un birliklerinin Mısır seferi sırasında haşhiş ile tanışması nedeniyle Avrupa'ya ulaşmış ve sonrasında botanikçiler veya doktorlar birbiri ardına çeşitli biçimlerde kullanımını teşvik etmeye başladıkça Avrupa'nın haşhişe olan ilgisi istikrarlı bir şekilde artmaya başlamıştır. 1840’lı yıllara gelindiğinde ise Avrupa edebiyat çevrelerinde de benimsenen haşhiş, Club des Hashischins adlı bir Paris kulübü üyeleri arasında yaygınlaşmıştı. Théophile Gautier, Dr. Moreau de Tours, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire ve Honoré de Balzac bu isimlerden bazılarıdır. 20. yy. başlarından itibaren çoğunluğu Keşmir ve Hindistan'ın diğer bölgelerinden, Afganistan'dan, ayrıca Yunanistan, Suriye, Nepal, Lübnan ve Türkiye üzerinden ithal edilmeye devam etmiştir.

Sergey Lyapunov’un 1913 gibi geç bir tarihte yazdığı bu ilginç eser -Modest Mussorgski’nin de iki şarkı albümünün sözlerini yazmış olan- Rus şair Arseniy Golenişev-Kutuzov’un ‘Haşhiş’ adlı şiiri ile ilgilidir. 19. yy.’da Hazar'ın doğu kıyısından kuzeybatı Çin'deki Sincan'a kadar uzanan ve Afganistan’ın kuzeyini de içine alan Türkistan bölgesi Rus sanatçıların ilgi odağı haline gelmiştir. Rusya’nın kültür merkezinin batıda (St. Petersburg, Moskova, Kiev vb.) bulunduğu düşünüldüğünde bu bölgedeki kültür çeşitliliğinin Ruslar tarafından oryantalist bir bakış açısı ile yorumlanmış olması, bölgede hâkimiyet kuran Rus İmparatorluğu’nun bu halklara karşı üstünlük kurmaya çalışması anlamına da gelmektedir.

Besteci, oryantalist yaklaşımdaki doğu anlatısında olduğu gibi, baştan çıkarıcı ve egzotik görüntüleri çağrıştıran kıvrak ve makamsal ezgileri yoğun bir batı tekniğiyle harmanlamıştır. Bu üslûba göre doğu ile ilişkilendirilen kahvehane, harem, zevk, dans ve sarhoşluk, gizem ve çöl, kervan ve savaş gibi birçok unsur şiirde yer almaktadır ve müzik şiirdeki olay örgüsüyle birebir örtüşen bir ses resmi çizer. Şiirin hikâyesi ise şöyledir;

Bir zamanlar, gençliğinde zenginken servetini boşa harcamış ve yoksul düşmüş yaşlı bir adam artık alın teriyle ekmeğini kazanmakta, yaşam mücadelesi vermektedir. Semerkant’ta yalnız başınadır. Akşam vakti karanlık çökmüştür. Minareden müezzinin sesi duyulur ve karanlıkta yolunu bulmaya çalışan insanlar görür. Peçeli bir kadın aceleyle bir avlunun gölgesinde kaybolur, geceye uğursuz bir sessizlik hâkimdir. İleride bir kahvehanenin cılız ışığını görür ve sallanarak oraya gider. İçeride insanlar puslu bir ortamda nargilenin çevresinde oturmaktadır. Kendi kendine konuşmakta ya da aleve bakmakta, mucizevi bir gölge gördüğünü söyleyen, gözleri ağırlaşmış, başı eğik ve tatlı şarkılar mırıldanan insanlar. Ve o da yanlarına oturur, büyük bir iştahla aynı dumandan içine çeker.

Vasili Veresçagin - Esrarkeşler (1868)

Haşhiş etkisini göstermeye başladıkça sahip olduğu tüm endişeler bir anda uçup gider, adeta mutlu bir çocuk gibi hissetmektedir. Baş döndürücü bir sarhoşluğun etkisindedir. Her tarafta rengârenk halılar, Pers hediyeleri, divanlar ve minderler vardır. Ardından her şey deli gibi dönmeye başlar. Zihninde tuhaf şekiller belirir ve tuhaf sesler duyar. Daha sonra daha yumuşak bir ses yaklaşır, uzaktan gelen, güzel dokunan ve koku gibi süzülen.. Bir harem ortamında bulur kendisini. Çok güzel şarkı söyleyen baştan çıkarıcı bir kadın yaklaşır ve mutlu bir şekilde kıvrılarak sarılır.

Giacomo Mantegazza - Bir Harem Sahnesi (1876)

Kalbi hızla atan adam karmakarışık hisseder kendisini ve yakınlaşmaya devam ederler. Sonra görüntüler başkalaşır ve değişir; çölde dolaşmaktadır, develer, kervanlar görür. Sahne tekrar değişir, bu sefer karanlık bir zindanda zincirlenmiş, aç ve susuz haldedir. Zihni kısa bir süreliğine açılır, çevresinde bağırtılar duyar, vücudu halatla bağlanmıştır ve yere düşer, bir yandan kahkahalar duyulmakta ve şarkılar söylenmektedir. Uyuşukluk hali tekrar başlar ve yaşadığı gerçekliğin eziyetinden tekrar kurtulur.

Georges Clairin - Fantasia (1894)

Yeni hayaller girdabında bu kez atlılar ve düşmanlar vardır. Kılıçlar parlar, savaş kopar, sarıklıların tozları kaldıran atları ve toz bulutuna karışan kanlı topraklar görür. Dehşet içinde gözleri uzaklara dalar, savaş meleği İsrail belirir, içi bir güvercinin çırpınışı gibi titrer ve ani bir darbeyle atından düşer. Sarhoşluğun en yüksek seviyesindeyken çevresindeki tüm karanlık ve gölgeler solar ve her yeri yüce bir ışık sarar. ‘…Neredeyim peki şimdi, cennette mi?...’ Bu mutlu rüya bir süre devam eder, aşk ve sonsuz mutluluk getirir. ‘…Ey bu göksel ışık, ey doğaüstü sesler!…’

Ve çok geçmeden kendisini tekrar gerçekte olduğu karanlığın içinde bulur. O cılız ışığın yandığı dumanlı kahvehanede olduğunu anlar. Vücudu uyuşturucunun etkisinden çıkmaya başlar, artık gerçek hayatının tüm sefaletinin farkındadır. Bu durumuna acıyarak ağlamaya başlar, hikâye böylece sonlanır.

Oldukça renkli bir orkestrasyona sahip olan müzik, özellikle haremi çağrıştıran bölümde Rimski-Korsakov’u, uzun lirik ezgilerde ise Borodin, Balakirev’i ve finalde Mussorgski’yi anımsatır. Müzikte birbirinden kesin çizgilerle ayrılan kısımlar şiir ile arasında kolayca bağlantı kurulabilmesini sağlar. İlk seslendirilişi 27 Şubat 1914'te Aleksandr Glazunov tarafından 'Rus Senfonik Konseri'nde gerçekleştirilmiştir. Ortalma 24 dk. süren müziğin mevcut tek bir kaydı Sovyetler Birliği’nde, ünlü şef Yevgeni Svetlanov yönetimindeki SSCB Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılmıştır.