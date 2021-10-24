Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Dimitri Şostakoviç: Festival Uvertürü

Dimitri Şostakoviç (d. 1906- ö. 1975)'in Ekim Devrimi için bestelediği eserlerden biri olan Festival Uvertürü, bugünkü köşemizin konusu olacak. Kısaca uvertür opera, bale ya da orkestra süitinin giriş bölümü olarak bestelenmiş bir müzik parçası olarak tanımlanabilir. Uvertür, kimi zaman kendi başına bir müzik parçası olarak da bestelenebilir. Dinleyeceğiniz bu eser Şostakoviç'ten ve Ekim Devrimi'nin 37. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Bolşoy Tiyatrosu tarafından istenmiştir.

Dimitri Şostakoviç, yirminci yüzyılda kapitalist dünyanın tanımak, alan açmak zorunda kaldığı en büyük Sovyet bestecilerinden biridir. Bestelediği on beş senfoni içinde 2. Senfoni Ekim'e; 3. Senfoni 1 Mayıs'a; 7. Senfoni Leningrad savunmasına; 11. Senfoni 1905 Devrimi'ne; 12. Senfoni de Lenin'e yazılmıştır. Şostakoviç, Büyük Anayurt Savunması'a hem bir besteci hem de bir asker olarak katıldı. Leningrad savunması için yazdığı 7. Senfoni'nin Leningrad'daki seslendirilişi, kuşatma altındaki kentte büyük bir seyirci katılımı ile gerçekleşti.

Dinleyeceğiniz eser, üç gün içinde acil olarak bestelenmiştir. Büyük bir hızla eser üzerinde çalışmaya başlayan Şostakoviç'in evinde yazılan partisyonlar, Bolşoy'un nota yazım ekibine ulaştırılmaya başlanmış ve eserin prömiyeri, Bolşoy Tiyatrosu'nda 6 Kasım 1954 tarihinde Melik Paşayev'in yönetiminde gerçekleşmiştir.

Şostakoviç'in, günümüzde de konser salonlarında en sık seslendirilen eserlerinden biri olan Festival Uvertürü'nün yalnızca birkaç gün içerisinde bestelemiş olması ve böylesine kalıcı bir eserin bu kadar kısa sürede bestelenebilmesi hayret vericidir. Bu, üretken ve yetenekli bir müzik insanı olan Şostakoviç’in mesleki yaşamında ne kadar motivasyon sahibi biri olduğunun da en belirgin göstergelerinden biridir.