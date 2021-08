Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Danny Kaye

Bugünkü köşemizde Amerikalı komedyen, aktör, şarkıcı ve aynı zamanda aşçı olan renkli bir isme, asıl adı David Daniel Kaminsky olan Danny Kaye'ye yer vereceğiz. Türkiye'de bir dönem TRT ekranlarında yayınlanan ve orkestra şefi Hikmet Şimşek tarafından sunulan "Pazar Konseri" adlı programı izleyen okurlarımız Danny Kaye ismini hatırlayacaklardır. Topluma klasik müziği tanıtıp güzel örneklerle sevdirmeyi amaçlayan bu özel programda Danny Kaye de birkaç programın konusu olmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Danny Kaye, Ukraynalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1911 yılında Brooklyn'de dünyaya geldi. Küçük yaşta arkadaşları arasında ve okulda yaptığı şakalar ve söylediği şarkılarla öne çıktı. Liseye başladıysa da bitiremedi. Genç yaşta annesini kaybetmesinin ardından okulu bırakarak arkadaşıyla birlikte Florida'ya kaçtı. Burada arkadaşıyla birlikte şarkı söyleyerek hayatını kazanan Kaye, New York'a, babasının yanına geri döndüğünde babası okula geri dönmesi yönünde ona bir baskı yapmadı ve yeteneklerini keşfetmesi için onu destekledi. Kaye, bir cerrah olmak istediyse de ailesinin ekonomik durumu bu eğitimi karşılamaya yeterli olmadığı için bunu gerçekleştiremedi. Barmenlik, tezgahtarlık, sigortacılık gibi çeşitli işler yapıp geçimini sağlamaya çalıştı fakat hiçbirinde başarı sağlayamadı. Bir diş hekiminin yanında asistan olarak çalışmaya başlayan Danny Kaye, diş hekiminin oyma malzemelerini kullanarak muayenehanenin tamirat işlerini yaparken yakalanınca kovuldu. Kısa bir süre sonra bu diş hekiminin kızı Sylvia Fine ile birlikte kaçtılar.

1933 yılında bir dans grubuyla ilk kez sahneye çıktı ve Danny Kaye ismini ilk kez burada kullandı. Eşi Sylvia Fine'nin piyanosu eşliğinde hazırladığı Broadway şovundaki performansı, önemli bir Broadway komedisi olan Lady in the Dark'a seçilmesini sağladı ve ardından yeni Broadway gösterileri geldi. 1945 yılında radyoda The Danny Kaye Show adlı bir program yapmaya başladı. The Secret Life of Walter Mitty (1947), The Inspector General (1949), On the Riviera (1951), Knock on Wood (1954), White Christmas (1954), The Court Jester (1956), and Merry Andrew (1958), Hans Christian Andersen (1952), The Five Pennies (1959) ve The Man from the Diners' Club (1963) gibi pek çok filmde rol aldı. 1963-1967 yılları arasında The Danny Kaye Show ile dört tane Emmy Ödülü kazandı. Oz Büyücüsü, The Muppet Show ve The Cosby Show gibi yapımlarda yer aldı.

Danny Kaye, müzikal hiçbir eğitimi olmasa da kusursuz bir kulağa sahipti. 1947 yılında The Andrew Sisters ile birlikte Bongo Bongo Bongo adlı şarkıyı seslendirdi ve bu şarkı Billboard Listesi'nde üç numaraya kadar yükseldi. Bu başarı, ardından yeni kayıtları getirdi. 1949 yılında Columbia Records'tan çıkan bir albüm yayınladı. Pek çok özgün şarkının yanında rol aldığı müzikallerin bazı şarkılarını içeren başka albüm kayıtları gerçekleştirdi. The Five Pennies adlı filmde Louis Armstrong ile birlikte rol aldı ve burada caz müzisyeni Ernest Loring "Red" Nichols'ü canlandırdı. Hayatı boyunca sahneye çıktığı gösterilerde müziği oldukça başarılı bir şekilde kullandı. Olağanüstü gözlem ve taklit yeteneğiyle önemli orkestraları yönettiği şovlar gerçekleştirdi.

Bugünkü köşemizde Danny Kaye'nin iki videosuna yer vereceğiz. İlki, bugünkü yazımızın başında da adını andığımız Hikmet Şimşek'in sunumuyla izleyeceğimiz gösteri olacak. Bu programda Kaye, çocuklara operayı, opera salonunu, buradaki icracı ve çalışanları tanıtan komik ve son derece eğitici bir gösteriyle anlatıyor.

İkinci videoda ise Danny Kaye, Türkiye'de "Niksar'ın Fidanları" adıyla bilinen türküyü Yunanca olarak Nana Mouskouri ve Harry Belafonte ile birlikte seslendiriyor.