Dinlemenin Ve İzlemenin Ritmi | Alan Parsons Project

Bugünkü köşemizde, dünya rock müzik tarihinde yer etmiş en önemli ses mühendislerinden biri ve aynı zamanda bir müzisyen olan Alan Parsons'un Alan Parsons Project adını taşıyan grubuyla 1980 yılında çıkardığı progresif rock albümü The Turn of a Friendly Card albümünü dinleyeceğiz.

1948 yılında Londra’da dünyaya gelen Alan Parsons, Ekim 1967’de Abbey Road Studios'ta asistan ses mühendisi olarak çalışmaya başladı ve ilk deneyimini Abbey Road stüdyolarında kazandı. The Beatles grubunun Abbey Roads albümü, Wings grubunun Wild Life albümü ve The Hollies grubunun beş albümü ile beraber Pink Floyd’un Atom Heart Mother ve Dark Side of The Moon albümleri ile ses mühendisi olarak büyük bir çıkış yaptı ve Dark Side of The Moon albümündeki çalışmasıyla ilk Grammy ödülünü aldı. Kendisini bir ‘kayıt yönetmeni’ olarak tanımlayan Parsons, çalıştığı tüm grupların müziklerine çeşitli müzikal fikirlerle de katkıda bulundu. 1975’te, Pink Floyd’un birlikte çalışma teklifini reddeden Alan Parsons, Eric Woolfson ile birlikte Alan Parsons Project’i kurdu. Topluluk, en parlak döneminde pek çok rock grubunun aksine albüm kayıtları ve birkaç video klip dışında 1990 yılına kadar hiçbir canlı performasta yer almadı. 1990 yılında Eric Woolfson ile yollarını ayıran Parsons, çalışmalarını çeşitli müzisyenlerle birlikte çalışarak yayınlamayı ve dünyanın pek çok yerinde konserler vermeyi sürdürdü. Başarılı bir vokalist, klavyeci, basçı, gitarist ve flütçü olmasına rağmen bir sahne müzisyeni olarak ön planda olmayı tercih etmedi. Ses mühendisi olarak çalıştığı albümlerle pek çok ödülün yanında 13 Grammy Ödülü adaylığı kazanan Parsons, Alan Parsons Project ile ilk Grammy Ödülü’nü grubun Eye in the Sky albümünün 35. yıl dönümü için yeniden düzenlenmiş baskısı ile kazandı.

Eric Woolfson’un izniyle 1999 yılından itibaren Alan Parsons Live Project olarak konserler vermeye devam eden Alan Parsons, çalışmalarını şarkıcı PJ Olsson, gitarist Jeff Kollman, davulcu Danny Thompson, klavyeci Tom Brooks, bas gitarist Guy Erez, vokalist ve saksafoncu Todd Cooper, gitarist ve vokalist Dan Tracey ile sürdürmektedir.

Alan Parsons Project’in en güzel albümlerinden biri olan The Turn of a Friendly Card albümü, progresif rock türünün en güzel albümlerinden biridir.