Dina'nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Zanlı üçüncü kez gözaltına alındı

Karabük'te, Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine ifadelerinde çelişki tespit edilen D.A., 3’üncü kez gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı 8 kişi gözaltına alınmış, tümü serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar serbest kaldı.

DHA'da yer alan habere göre ulaşılan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde D.A.'nın, otomobilden indirdiği Dina’nın peşinden gittiği görüldü. Daha önceki ifadelerinde Dina’yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., ifadesindeki çelişki nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.