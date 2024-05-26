Din Kültürü öğretmeninden 6 öğrenciye cinsel istismar: 135 yıla kadar hapis istemi

Adana'da biri 12, diğerleri 11 yaşında olan 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni C.C. (59) hakkında 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

6 aileden 2'sinin şikayetçi olmadığı dosyaya ilişkin iddianamede, öğretmenin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, mağdurların anlatımlarının birbirlerini doğruladıkları belirtildi.

Tutuklandı ve 135 yıla kadar hapsi talep edildi

DHA'nın haberine göre; Adana'da bir ortaokulun 5'inci sınıfında eğitim gören kız öğrenciler E.K. (12), E.B. (11), F.B.Y. (11), F.N.K. (11), Z.E. (11) ve B.K. (11), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni C.C.'nin kendilerine sınıf içinde ve dua okurken cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

6 öğrencinin ailesi, 6 Mayıs'ta savcılığa giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. 11 Mayıs'ta gözaltına alınan C.C. tutuklandı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma tamamlandı ve C.C. hakkında "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırladı. Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi. Savcı, C.C.'nin her bir kız çocuğu için 22 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 135 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

İddianamede 4 kız öğrencinin ailesinin C.C.'den şikayetçi olduğu, 2 ailenin ise şikayetçi olmadıkları belirtildi.

İddianamede, cinsel istismara maruz kaldıklarını aktaran 6 kız öğrencinin Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadelerine yer verildi. Öğrenciler, C.C.'nin kendilerine fiziksel temasta bulunduğunu, öğretmen-öğrenci ilişkisiyle bağdaşmayacak ifadeler kullandığını ve beden eğitimi dersi için kıyafetlerini değiştirdikleri sırada sınıfa aniden girdiğini belirtti.

İddianamede C.C.'nin savunmasına da yer verildi. Öğrencilerine yönelik temaslarının cinsel amaçlı olmadığını iddia eden C.C., öğrencilerinin neden bu şekilde ifade verdiklerini bilmediğini, derse başka bir öğretmenin girmesini istiyor olabileceklerini öne sürdü. C.C. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

İddianame: Zincirleme suç hükümleri uygulanmalı

İddianamenin not bölümünde, C.C.'nin savunmasına itibar edilmediği vurgulandı. C.C.'nin 6 kez cezalandırılmasına ve hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianamenin ilgili not bölümü şöyle:

"Söz konusu eylemleri mağdurlara yönelik olarak farklı tarihlerde birden çok kez işlemiş olması nedeniyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, mağdurların anlatımlarının birbirlerini doğruladıkları, tanıkların şüphelinin temaslı eylemde bulunduğuna ilişkin anlatımlarının bulunduğu, şüphelinin mağdurların omuzlarına sadece uyarma amacıyla dokunduğunu beyan ettiği, bu kapsamda mağdurların öğretmeni olan şüphelinin üzerine atılı suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin yargılanmasının yapılarak kanun maddelerine göre 6 kez cezalandırılmasına, şüpheli hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. "