Dilruba Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası

Katıldığı bir sokak röportajında Instagram’a erişim engeli ve sokak hayvanları düzenlemesi ile ilgili sözleri ardından tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu Salı günü hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ardından, Avukat Hüseyin Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, Kayserilioğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraat ettiğini, ancak "halkı aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yılmaz, "Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bizler tarafından bir üst mahkemeye gerekli itirazlar yapılacaktır. Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bu karar beraate dönene kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Kayserilioğlu, İzmir’de bir sokak söyleşisi sırasında söylediği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları ile 12 Ağustos'ta gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

29 Ağustos'ta ise tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilmişti.

Tahliyenin Kayserilioğlu'nun avukatlarına ve ailesine önceden bilgi verilmeden ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine işlenmeden gerçekleştiği belirtilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kayserilioğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istenmişti.

Kayserilioğlu: Üst mahkemeye gideceğiz

Hapis kararı sonrası Kayserilioğlu, "Verilen kararla ilgili avukatlarımla bir üst mahkemeye gideceğiz. Suçsuz olduğuma inanıyorum, bundan bir an bile şüphem olmadı. Avukatlarım da gerekli açıklamaları yapacak" dedi.

Neden tutuklanmıştı?

YouTube platformunda "Tüylü Mikrofon" isimli kanalda 9 Ağustos Cuma günü yayınlanan sokak röportajında, geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren sokak hayvanları düzenlemesi ile sosyal medya platformu "Instagram'ın erişime kapatılmasına" ilişkin eleştirilerde bulunan Kayserilioğlu gözaltına alındıktan sonra aynı gün içinde İzmir Adliyesi’ne sevk edilmiş ve tutuklanarak nöbetçi mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Erdoğan: Kahramanlaştıranları millet asla affetmez

Dün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: "Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize hiçbir fayda sağlamadığını artık herkesin görmesi, kabullenmesi ve buna göre siyaset üretmesi gerekiyor.

Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez.

Türkiye’yle ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez.

Bölgemizi çepeçevre saran istikrarsızlık ve çatışma iklimi ortadadır.

Siyaset başta olmak üzere her alanda nezakete, iş birliğine, diyaloğa çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz.

Gerilimi körükleyen, kutuplaştırmayı derinleştiren, 85 milyonun fertleri arasına nifak duvarları ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

İnşallah biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."