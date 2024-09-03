Özgür Özel: Erdoğan'ın aday olmasını istiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden adaylığında anayasal engeli bulunan Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasını istediğini söyledi.

Özel "Meclis 360 milletvekili ile seçimleri yenilerse Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını sağlıklı görüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Demokrasi Meydanı" programındaydı.

Erdoğan'ın aday olmasını istediğini söyledi, "2025'te sandıkları koyalım" dedi.

"Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim. Ben şunu istemem 23 yıl kazandı kazandı aday olamadı gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok. Seçimleri yenileyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" dedi.

‘Aslında yeni bir Anayasa'yı hepimiz Erdoğan'dan daha çok istiyoruz’

Yeni anayasa tartışmaları ile ilgili konuşan Özel, "Bugün Türkiye'de insanların ne istediğini sorun, kimse anayasa yazmaz. Ama Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Bence var. Aslında yeni bir Anayasa'yı hepimiz Erdoğan'dan daha çok istiyoruz. Ama Erdoğan, yeni bir Anayasa'nın yapılmasının koşullarının ortadan kaldırdı. Önce mevcut Anayasa'ya tam uyulması gerekir. Bu çok kolay bir laf. Ancak Erdoğan için çok zor" diye konuştu.

‘Dilruba'nın kullandığı bazı ifadeler vatandaşın kalbini kırabilecek sözler’

İzmir'de sokak röportajında Instagram engelini eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun açıklamaları ile ilgili "telkin"de bulunan Özel, "Dilruba'nın sözlerinin belli yerleri haklı ama kullandığı bazı ifadeler vatandaşın kalbini kırabilecek, AKP'ye oy veren vatandaşın kalbini kıracak sözler. Buraların da onarılması lazım. Fuar konuşmasında mahsurlu ifadeler gördüm. Serbest kalmak için değil, birçok insan seni yanlış anladı. Ağzından çıkan bazı sözler yanlış anlaşıldı. Bir de onların oy veren kitlesi var, alınmış olabilirler bunu bir yerden düzelt. Ama günü gelince, serbest kaldıktan sonra münasip bir lisanla düzelt. Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil ama insanları kırmak istemediğini kendini söylüyor. Önceki sözlerde de mahsurlu ifadeler var. 'Sözlerimin arkasındayım' demiş, ben orayı bile mahsurlu gördüm. Kendisine telkin ettiğim şey düşünce özgürlüğü noktasında çok değerli bir noktada duruyorsun, ama Ama Türkiye insanların birbirinin kalbini kırdığı değil birbirine sahip çıktığı bir ülke olması lazım. Dilruba'ya sahip çıkıp işimize bakacağız. Teğmenlere sahip çıkıp işimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.