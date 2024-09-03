Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit videosu: Öldürülmesi için 'ihale' açılmış

Gazeteci Murat Ağırel, uzun süredir tehdit edildiğini, evinin önünde sürekli birilerinin beklediğini, çöplerinin didik didik edildiğini duyuruyor. Ağırel bu sefer kendisine gönderilen bir tehdit videosunu paylaştı.

Yüzü maskeli bir şahıs tarafından yayınlanan ve kendisine de gönderilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken yetkililere tehditleri defalarca ilettiğinin de altını çizdi.

Söz konusu videoda konuşan maskeli kişi, Murat Ağırel'in öldürülmesi için "ihale" açıldığını ve "botokslu başkan" olarak isimlendirdiği bu kişinin Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini anlattı.

Bu tehdidin kendisi için ilk olmadığını belirten Ağırel, "Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor" dedi.

Ağırel'in paylaştığı videoda konuşan kişi ise şunları söylüyor:

"Devletin içindeki satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Botokslu başkan kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşlerim diye. Almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Bir dahaki videoda hangi vekilin sana bu işi ihale ettiğini de anlatacağım."

Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.



Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve… pic.twitter.com/2KuFdwPnDV — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 3, 2024

'Evimin önünde hep birileri var' demişti

Gazeteci Murat Ağırel, haziran ayında evinin önünde sürekli birilerinin olduğunu ve tehdit edildiğini anlatmıştı. Kendi çektiği görüntüleri de paylaşan Ağırel, "Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş" dedi.

Ağırel, evinin kayıt altına alındığını da vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben normalde bunun yayınlanması taraftarı değildim. Ekip arkadaşlarım biliyor. Yazılan küfürleri, linç girişimlerini yargıya bildiriyorum. Benim sığınabileceğim yegane liman yargı. Bir gün arkadaşlarımla birlikte yayındaydık. Beni eşim aradı. Evin önünde birisi varmış ve kameraya çekiyormuş. Bunu komşularımız görüp eşime söylüyor. Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş. Gece saat 01.30- 02.00 civarında gelip benim evimin önündeki çöp tenekesini karıştırıyor."

Komşusunun kendisine görüntü yolladığını belirten ve ardından kendi kaydettiği görüntüleri de paylaşan Ağırel, yüzü maskeli kişilerin evin çevresindeki her şeyi toplayıp araçlarına koyduğunu anlattı.