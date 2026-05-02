Dilruba Elif Çetin'i öldüren Burak İnci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet onandı

Balıkesir'de Dilruba Elif Çetin'i (22), 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İnci'nin avukatlarının itirazıyla, cezayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, savunmasında öldürdüğü Dilruba'nın yaşamasını çok istediğini ifade eden sanığa verilen cezayı onadı ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin 4 Mayıs 2025'te evine gelip erkek arkadaşı olduğu belirtilen Burak İnci tarafından şiddete uğramış, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Burak İnci, 22 Mayıs 2025'te uzaklaştırma kararına rağmen Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin'i sırtından 4 kez bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından yakalanan fail tutuklandı, Dilruba Elif Çetin ise Antalya'da toprağa verildi.

Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında; “Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilruba Elif Çetin'in annesi Nazlı Çetin'in bir dönem birlikte yaşadığı A.O, "Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim" diye konuştu.

Karar duruşması görüldü

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Çetin ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın, "haksız tahrik" indiriminden yararlanmak için indirim unsuru oluşmayan gerekçeler ileri sürdüğünü belirterek, "Bu da sanıklarda yaptıkları eylemlerin cezasız kalma düşüncesini doğuruyor. Yerel mahkemeden emsal nitelikte olması için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip, başta tahrik olmak üzere lehe olan hiçbir hükmün sanığa uygulanmamasını talep ediyorum" dedi.

Burak İnci ise son savunmasında, "pişman" olduğunu öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Burak İnci'yi, indirim yapmadan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Burak İnci'nin avukatları, adli kontrollü olarak yargılanması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 18'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede verilen cezayı onayıp, "İstinaf başvurusunun esastan reddine" kararıyla, İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.