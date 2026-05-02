Kadın avukatı öldürüp 'tesadüf' dedi: Cinayetten önce bölgede tur atmış

Bursa’da 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe’yi silahla öldüren Hakkı Çetin’in ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, emniyette ifade veren 49 yaşındaki Hakkı Çetin, cinayetin planlı olmadığını ileri sürdü. Çetin, ifadesinde, "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim" dedi.

Çetin, amacının öldürmek olmadığını da savundu. Avukat Hatice Kocaefe’yi istemeden vurduğunu öne sürdü.

Araçla tur attığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ancak güvenlik kamerası kayıtları, bu savunmayı çürüttü. Dosyaya giren görüntülerde zanlının olaydan önce köy meydanında araçla bir süre tur attığı belirlendi. Kayıtlarda, şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve ardından saldırının yaşandığı noktaya yöneldiği görüldü.

Zanlı, ifadesinde "Elif Çalışkan’ı gördükten sonra ateş ettiğini, çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini" söyledi. Olaydan sonra hızla kaçtığını ve farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı. Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı polise teslim etti.

'Defalarca tehdit edildik'

Kızının ölümüne, diğer kızının ise yaralanmasına tanık olan baba Rahmi Kocaefe, evinde taziyeleri kabul etti. Kocaefe, "Hatice, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde Erasmus yaptı. Ardından yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yaptı, Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya'da yapılan bir toplantıya katılmıştı" dedi.

Cinayete giden süreçte tehditler aldıklarını belirten baba Rahmi Kocaefe, koruma zafiyetine dikkat çekti:

Hatice, 'Dünyanın her yerinde arkadaşlarım var' derdi. O gün de ofisini açmak için hazırlık yapıyordu. Hepsi yarım kaldı. Defalarca tehdit edildik. Kızım sadece işini yapıyordu. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum.

Ne olmuştu?

Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’nde yaşanan olaya göre, Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan’a armut sattı. Ödemeyi yapan Çalışkan’dan ihracatta kullanılan 5 milyon liralık armut kasası satın alan Çetin’in ise borcunu ödemediği belirtildi.

Bunun üzerine Çalışkan, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlattı. İddiaya göre bu süreçten sonra taraflar arasında husumet oluştu. Çetin’in, kız kardeşleri telefonla tehdit ederek hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istediği öne sürüldü.

Saldırı geçen Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Hatice Kocaefe ile kardeşi Elif Çalışkan’ın, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte soğuk hava deposuna yürüdükleri sırada gerçekleşti. Otomobille ailenin önünü kesen Hakkı Çetin, silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti, Elif Çalışkan ise yaralandı.

Soruşturma kapsamında Hakkı Çetin ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Hakkı Çetin ile A.Ç., E.Ü., S.S. ve H.S. tutuklandı. V.A. ve S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.